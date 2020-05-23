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Тришин: сложнее, чем сборы с Олегом Знарком, в жизни ничего не было

Тришин: сложнее, чем сборы с Олегом Знарком, в жизни ничего не было
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Спартака» Аким Тришин поделился воспоминаниями о тренировочных сборах под руководством главного тренера Олега Знарка.

«Не „душат“ ли молодых тренеры? Конечно, нет. Но на молодых игроков больше обращают внимание и постоянно нам что-то дополнительно подсказывают. Где-то могут отругать, но постоянно подсказывают. При этом, если что-то сделаешь хорошо, сразу же хвалят и ни в коем случае молодых не «щемят».

Было ли в жизни что-то сложнее, чем сборы с Олегом Знарком? Сложнее, наверное, ничего не было. Сначала было тяжело. Первый цикл из четырех дней оказался очень сложным, но потом втянулся, и пошло всё как по накатанной», — приводит слова защитника официальный сайт «Спартака».

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