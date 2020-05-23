Виделль: надеюсь, в следующем сезоне «Барысу» удастся пройти в плей-офф ещё дальше

Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал подписание нового контракта с клубом из Казахстана.



«Следили за решениями других команд. За этот год я полюбил город, команду, у меня отличные партнёры. Мне и семье всё нравилось. К тому же всегда хорошо оставаться в одной и той же команде ещё на сезон.



Конечно, нужно было немного подумать. Но в прошлом году я думал слишком долго, до ноября.Так что в этом хотел принять решение пораньше, но все же взял паузу на раздумья и обсуждения. И все замедлилось из-за коронавируса, опять же. У вас там карантин, всем было не до хоккея до мая.



Очень рад подписать новый контракт и вернуться в «Барыс» ещё на один год. Надеюсь, нам удастся добиться того же, что и в прошлом году, и зайти даже дальше в плей-офф», — цитирует Виделля Sports.kz.

«Барыс» подтвердил заключение нового контракта с Линусом Виделлем