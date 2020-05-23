«Киллер недорого». Егор Замула потренировался в стрельбе из винтовки
Российский защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» Егор Замула показал, как проводит свободное время на самоизоляции. Хоккеист попробовал силы в стрельбе из винтовки. Защитнику удалось сразу попасть в цель.
«Снайпер и тут. Всем, кто не верил в меня. Киллер недорого», — написал хоккеист.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В чемпионате-2019/2020 защитник записал на свой счёт 28 (7+21) очков. В январе получил тяжёлую травму. Напомним, сезон в Западной хоккейной лиге не был доигран из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
- 23 мая 2020
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
-
16:49
-
16:42
-
15:55
-
15:51
-
15:08
-
14:45
-
14:19
-
13:42
-
13:27
-
13:07
-
12:49
-
12:30
-
12:08
-
11:56
-
11:20
-
10:48
-
10:38
-
10:03
-
09:55
-
09:23
-
07:00
-
01:05
-
00:49
-
00:12
- 22 мая 2020
-
23:51
-
23:26
-
22:49
-
22:33
-
22:00
Партнерский контент