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«Киллер недорого». Егор Замула потренировался в стрельбе из винтовки

«Киллер недорого». Егор Замула потренировался в стрельбе из винтовки
Хоккей / НХЛ 0

Российский защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» Егор Замула показал, как проводит свободное время на самоизоляции. Хоккеист попробовал силы в стрельбе из винтовки. Защитнику удалось сразу попасть в цель.

«Снайпер и тут. Всем, кто не верил в меня. Киллер недорого», — написал хоккеист.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В чемпионате-2019/2020 защитник записал на свой счёт 28 (7+21) очков. В январе получил тяжёлую травму. Напомним, сезон в Западной хоккейной лиге не был доигран из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

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