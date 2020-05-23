«Киллер недорого». Егор Замула потренировался в стрельбе из винтовки

Российский защитник клуба WHL «Калгари Хитмен» Егор Замула показал, как проводит свободное время на самоизоляции. Хоккеист попробовал силы в стрельбе из винтовки. Защитнику удалось сразу попасть в цель.



«Снайпер и тут. Всем, кто не верил в меня. Киллер недорого», — написал хоккеист.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



В чемпионате-2019/2020 защитник записал на свой счёт 28 (7+21) очков. В январе получил тяжёлую травму. Напомним, сезон в Западной хоккейной лиге не был доигран из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.



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