Майоров: Любимова приглашали в сборную не за красивые глазки. У него есть потенциал

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал переход нападающего Романа Любимова в «Спартак».



«На протяжении полутора последних лет Любимов действительно как бы выпал из поля зрения специалистов. О нём перестали говорить как о форварде, который показывает высокий уровень мастерства. И это плохо. Восстанавливать реноме гораздо сложнее, нежели постоянно его поддерживать.



В оправдание нападающему скажу, что в прошлом сезоне любому игроку было бы трудно проявить себя в «Магнитке» на фоне того, что там происходило. Сперва смена тренера в самом начале сезона. Потом внутренние передряги, увольнение главного менеджера… Все это не могло не сказаться на выступлении команды.



Остается надеяться, что Роман проявит себя в «Спартаке», который в него поверил, несмотря ни на что. Но для этого придется постараться. Хотя есть и небольшой плюс – Любимов играл в сборной России у Олега Знарка на чемпионате мира в Москве в 2016 году. И, кстати, неплохо себя тогда показал.



Так что хоккеист знаком с тренерским штабом. Видимо, и наставники команды знают, как его лучше использовать. Потенциал-то у Любимова есть. В сборную его ведь не за красивые глазки на домашний чемпионат пригласили. Форвард может сыграть и с краю, и в центре. А это всегда хорошо для команды», — цитирует Майорова «Матч ТВ».