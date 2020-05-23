Бурмистров: «Ак Барс» всегда был в приоритете — родная Казань, родной клуб и друзья

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал свой переход из «Салавата Юлаева».



«Казань всегда была у меня в приоритете – родной город, родной клуб, здесь друзья, своя квартира. Решение далось легко, «Ак Барс» быстро на меня вышел, начали вести диалог и пришли к тому, что понравилось мне и клубу. С главным тренером говорил, с его помощником. Пообщались и пришли к взаимопониманию. Готов к конкуренции, это очень хорошо. Ты не даёшь себе спуску, выкладываешься на каждой игре и тренировке. Ребят в Уфе поблагодарил за работу, у нас был хороший коллектив, все друг друга поддерживали и все меня поняли.



История с «неправильными зелёными»? В этом плане и те и те «зелёные» правильные. Это была шутка со стороны людей на презентации состава «Ак Барса». Это не было в сторону «Ак Барса». Это было высказано после того, как меня разозлили, сказали, что я выбрал неправильный цвет. Хотя я не выбирал, у меня не было выбора, куда переходить.



Тот обмен был неожиданным, слышал, что велись разговоры про другие клубы. Никогда бы не подумал, что «Ак Барс» меня может обменять в стан заклятых соперников. После обмена переживал немного, но меня очень обрадовало, как меня приняли в Уфе», — сказал Бурмистров в беседе с Павлом Панышевым в эфире шоу «Чемпионата» #ОСТАЁМСЯДОМА в «Инстаграме».

«Салават» — о переходе Бурмистрова в «Ак Барс»: неправильно зелёный?