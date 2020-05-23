Виделль: считаю, что на решение Скабелки уйти повлияла неудача со сборной Казахстана

Нападающий казахстанского «Барыса» Линус Виделль прокомментировал уход Андрея Скабелки с поста главного тренера клуба. Специалист не cумел договориться с «барсами» о новом контракте и вскоре перешёл в ярославский «Локомотив».



«Андрей Скабелка — отличный тренер. Довольно жёсткий, но в то же время он хорошо ладил с командой. Мне он нравился, отличный специалист. Жаль, что он ушёл, но все так, как есть, это хоккей. Пусть это мои личные выводы, всего лишь мнение, но, считаю, на его решение повлияло поражение во время олимпийской квалификации. Думаю, клуб найдёт нового тренера. Жду новостей с нетерпением. Надеюсь, новый наставник приведёт нас к новым победам», — приводит слова нападающего Sports.kz.

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