Источник: Фрэттин заработает за сезон в «Барысе» 32 млн рублей, Виделль — 36 млн
Стали известны зарплаты нападающих Мэттью Фрэттина и Линуса Виделля в казахстанском «Барысе», информирует телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Фрэттин заработает в «Барысе» 32 млн рублей без учёта бонусов по однолетнему контракту. Виделль получит 36 млн рублей по однолетнему контракту без учёта бонусов.
Фрэттин в минувшем сезоне набрал в составе казанского «Ак Барса» 28 (8+20) очков в 56 матчах регулярного чемпионата, а в плей-офф стал самым результативным игроком «Ак Барса», набрав 5 (3+2) очков в четырёх матчах.
В минувшем сезоне 35-летний Виделль провёл в регулярном чемпионате КХЛ 37 матчей и набрал 30 (10+20) очков при показателе полезности «+2». В пяти матчах плей-офф форвард набрал 4 (1+3) очка.
- 23 мая 2020
-
23:00
-
22:35
-
22:13
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
-
20:00
-
19:51
-
19:10
-
18:30
-
18:20
-
17:59
-
17:42
-
17:17
-
16:49
-
16:42
-
15:55
-
15:51
-
15:08
-
14:45
-
14:19
-
13:42
-
13:27
-
13:07
-
12:49
-
12:30
-
12:08
-
11:56
-
11:20
-
10:48
-
10:38
-
10:03
Партнерский контент