Ковальчук: я не Ягр, ещё 10 лет играть не буду. Чем буду заниматься после хоккея, не знаю

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук сообщил, что вешать коньки на гвоздь пока не планирует.



«Что я буду делать после того, как лет через десять завершу игровую карьеру? Ну какие десять лет! Я ведь не Яромир Ягр. Пока получаю удовольствие от хоккея, пока кайфую, буду играть. Самое главное — дети. Они становятся старше и постоянно меня подталкивают: “Нет-нет, не завершай карьеру. Играй дальше. Мы хотим ходить на твои матчи”. И это меня, конечно, очень заряжает и подталкивает вперёд.



Старшие дети у меня следят за всеми новостями в этих ютьюбах, сидят в Интернете и знают больше, чем я, о том, что происходит и когда возобновится сезон НХЛ. Они по этому поводу переживают. Огромное спасибо моим детям за этот импульс, который они мне дают.



Я даже не знаю, чем буду заниматься после хоккея. Честно. На самом деле эти два с половиной месяца самоизоляции — модель того, что будет, когда я закончу играть. Примерно так и получится в первое время, пока не найду себя где-то ещё. Буду много времени проводить с детьми, уделять им время. Ездить на их тренировки, матчи. Ну а более глубоко даже не думал», — цитирует Ковальчука официальный сайт НХЛ со ссылкой на эфир Юлии Бордовских в «Инстаграме».



Ранее Ковальчук показал видео мощной силовой тренировки.