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Гаврус: ни капли не жалею, что сменил минское «Динамо» на петербургское

Гаврус: ни капли не жалею, что сменил минское «Динамо» на петербургское
Хоккей / ВХЛ 0

Нападающий петербургского «Динамо» Артур Гаврус сообщил, что не хочет возвращаться в минское «Динамо», за которое выступал ранее.

«Эдуард Константинович Занковец на меня вышел ещё в апреле, после того как закончился плей-офф в чемпионате Беларуси. Он мне рассказал про “Динамо” СПб, про финансовую составляющую, про роль в команде, в которой он меня видит, и это меня очень сильно подкупило. В то же время у меня была неопределённость с минским “Динамо”. Я уже отыграл там достаточно много времени и понимал, что нужно что-то менять. Я тянул до последнего, надеялся, что продолжу карьеру в Минске, но… Не хочу углубляться в подробности разговоров с руководством и тренерами минчан. Скажем так, я не жалею, что в итоге оказался в Петербурге, в Высшей лиге. Ни капли», — цитирует игрока официальный сайт Высшей хоккейной лиги.

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