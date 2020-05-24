«Каролина» и «Тампа-Бэй» проголосовали против плей-офф с 24 клубами

Только «Каролина Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» проголосовали против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги, информирует в «Твиттере» североамериканский журналист Ник Кипреос.
Ранее стало известно, что в плей-офф попадут 12 клубов из каждой конференции, отсортированных по проценту побед в регулярном чемпионате. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам своих конференций, далее розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.
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