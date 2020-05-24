Кожевников: предложил бы КХЛ рассмотреть запрет на вратарей-легионеров

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с вратарями в КХЛ.
«Наша «Красная машина» работает! Последние два молодёжных первенства мира прошли под знаком Кочеткова и Мифтахова, также многие нахваливают Аскарова, говорят, что из наших он уйдёт первым на ближайшем драфте НХЛ. И это мы говорим только о самом молодом поколении — а ведь у нас много сильных голкиперов и более старшего возраста.
Другое дело, я не могу понять, почему молодым российским вратарям не доверяют в КХЛ. Проблем с практикой не было только у Сорокина, даже Шестёркину часто предпочитали Коскинена. Кочетков — давайте смотреть правде в глаза — прошлый сезон в КХЛ вообще потерял, боюсь, теперь его примеру последует и Мифтахов. Получается, сами выдавливаем свою молодежь в Северную Америку.
Предложил бы КХЛ рассмотреть запрет на вратарей-легионеров. По большому счёту сегодня ни в одном клубе лиги нет незаменимого голкипера-иностранца. Так какой смысл до последнего за них цепляться, впустую сжигать деньги и жертвовать своей молодежью, как это происходит в Казани? Недавно Лига приняла жёсткое решение по потолку зарплат. Надо идти дальше — и давать ход своей школе вратарей, которая, наверное, уже лучшая в НХЛ. И в силу, которой не все верят в КХЛ», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.
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