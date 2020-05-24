Алекс Киллорн объяснил, почему от лица «Тампы» проголосовал против плей-офф с 24 клубами

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн объяснил решение проголосовать против плана возобновления сезона в формате плей-офф с участием 24 команд во время голосования профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги.

«Донёс план возобновления сезона до команды. Мы посчитали несправедливым тот факт, что некоторые команды из числа тех, у кого не было бы шанса попасть в обычный плей-офф, теперь получают такую возможность в формате серии из пяти матчей. Считаем несправедливым и то обстоятельство, что команды-лидеры не будут готовы к плей-офф настолько хорошо, как команды, которые победят в предварительном раунде.

Это не только моё мнение. Находясь в профсоюзе игроков, я обязан был представить мнение моей команды. Но не хочу, чтобы люди думали, что игроки «Тампы» не хотят играть. Это не так. Все игроки в команде хотят продолжать сезон. Единственная проблема в этом формате — разная степень готовности среди участников потенциального плей-офф. Но нет способа изобрести такой формат, который удовлетворил бы все команды. Просто будем максимально честными. Что бы в итоге ни получилось, нам нужно будет найти способ справиться с этим», — цитирует Киллорна The Athletic.