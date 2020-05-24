Капитан «Монреаля» Уэбер: не считаю формат плей-офф справедливым, но мы очень рады
Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер поделился мнением о предполагаемом возобновлении сезона НХЛ в формате плей-офф с участием 24 команд. Согласно принятому профсоюзом игроков плану, «Канадиенс», которые практически лишились шансов попасть в обычный плей-офф, теперь в плей-ауте сыграют с «Питтсбург Пингвинз».
«Мы, конечно, очень рады. Считаю ли этот формат справедливым по отношению к тем командам, которые были в плей-офф на момент приостановки сезона? Нет, не считаю. В то же время это дает нам шанс побороться за победу и продолжать играть. Очевидно, что, хоть мы официально ещё не вышли из гонки за плей-офф, попасть туда было бы очень непросто. Эта ситуация добавляет нам надежды», – цитирует Уэбера The Score.
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