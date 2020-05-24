«Видел, как мы их разорвали сегодня?». Панарин — о реакции Знарка на его предложение Алисе

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как отреагировал главный тренер «Спартака» Олег Знарок, когда узнал, что хоккеист сделал предложение его дочери, Алисе Знарок.
«Это смешная история. Алиса устроила конференц-колл: подключились её мама, сестра и папа. Алиса всех поприветствовала, сразу показала кольцо в камеру. А Олег Валерьевич только-только вернулся с какой-то игры. И, не обращая внимания на Алису, стал мне кричать: «Эй, Панара, ты видел, как мы их разорвали сегодня? Вот так надо играть!» Он что-то ещё сказал, но я не особо разобрал — связь плохая была. А потом он закончил: «Ну всё, ладно, пока». И отключился.
Мы только потом осознали, что он не понял, с какой целью был организован этот звонок. У «Спартака» тогда сборы шли, Олег Валерьевич, видимо, полностью сконцентрировался на работе. Ему потом уже все расшифровали», — цитирует Панарина РИА «Новости».
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