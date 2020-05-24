Ревай завершит карьеру в 25 лет. Он считался одним из главных талантов словацкого хоккея

25-летний нападающий словацкого «Попрада» Мартин Ревай сообщил, что близок к завершению игровой карьеры.

«Хоккей принёс мне много положительных моментов, но в то же время было и много страдания. Всё сложилось не так, как я себе это представлял. Теперь всё больше чувствую, что пришло время завершить эту главу», — сказал Ревай.

В 2013 году Мартин был выбран «Монреаль Канадиенс» на драфте Национальной хоккейной лиги. В 2014 году Ревай дебютировал на молодёжном чемпионате мира, а спустя год в составе сборной Словакии U20 завоевал бронзовые медали мирового первенства. В матче за третье место Мартин оформил ассистентский хет-трик, а по итогам турнира был включён в топ-3 игроков сборной.

Ревай считался одним из главных талантов словацкого хоккея, и к 21 году уже успел принять участие в двух взрослых чемпионатах мира. Однако в 2016 году у хоккеиста были диагностированы проблемы с сердцем. Мартин был вынужден пропустить весь сезон-2016/2017, после чего не смог вернуться на прежний уровень. В минувшем сезоне Ревай выступал за «Кладно» и «Попрад». В семи матчах регулярного чемпионата Словакии он забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.