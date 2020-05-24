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Треливинг: обладатели кубка после регулярки из 48 матчей получали те же перстни, что и все

Треливинг: обладатели кубка после регулярки из 48 матчей получали те же перстни, что и все
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Калгари Флэймз» Брэд Треливинг прокомментировал ситуацию с вероятным возобновлением сезона НХЛ в формате плей-офф из 24 команд и поделился мнением о легитимности чемпионства в таком случае.

«Если хоккей возвращается, значит, общество делает шаг вперёд. Хорошо, что в сложившейся ситуации мы переходим на другую сторону. Как известно, Кубок Стэнли в разное время разыгрывался при разных обстоятельствах. Кто бы ни победил, он будет так же счастлив и горд, как и в обычной ситуации. Это касается любого формата.

Кубок Стэнли выиграть трудно. Так должно быть. Здесь, основываясь на том, что я прочитал, сделать это будет трудно. Будет ли этот случай уникальным? Конечно. Но возможность добиться успеха будет у каждого. У нас были обладатели кубка после регулярного чемпионата из 48 матчей, и они получили такие же перстни, как и все остальные», – цитирует Треливинга Sportsnet.

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