Виделль: было несколько предложений, но я решил, что всё должно быть сделано в мае
Шведский нападающий Линус Виделль рассказал, почему решил подписать новый контракт с «Барысом».
«Подумал и решил, что хочу, чтобы всё было сделано в мае, и тогда «Барыс» выглядел лучшим вариантом для меня и семьи. У меня было несколько предложений. Но ничего такого, о чём бы слишком много думал.
Уход Скабелки? Было грустно видеть, что тренер ушёл. Хороший тренер, а хорошего тренера всегда хочется сохранить. Надеюсь, мы получим нового хорошего тренера. Конечно, хорошо знать, кто тренер. Но, в любом случае, ты не всегда знаешь что-то о тренере. А в «Барысе» знаю, что у меня хороший город, хорошие товарищи по команде, хорошая арена, хорошая толпа фанатов и хорошая команда», — цитирует Виделля Vesti.kz.
Источник: Фрэттин заработает за сезон в «Барысе» 32 млн рублей, Виделль — 36 млн
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