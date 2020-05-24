Один из лучших тренеров Швеции Рикард Грёнборг может возглавить «Нью-Джерси»

Знаменитый шведский тренер Рикард Грёнборг может возглавить клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз». Представители американского клуба уже связались с руководством «Цюриха», чтобы запросить разрешения на переговоры с Грёнборгом.
«Представители «Нью-Джерси» повели себя правильно. Предварительно позвонили нам, чтобы запросить разрешение на переговоры с нашим главным тренером. Мы разрешили, но при этом ясно дали понять, что не освобождаем его от контракта», — заявил менеджер «Цюриха» Свен Лойенбергер.
Действующий контракт Грёнборга с «Цюрихом» рассчитан до конца сезона-2020/2021. Ранее шведский специалист неоднократно говорил о мечте возглавить клуб НХЛ. 51-летний Грёнборг выиграл со сборной Швеции два чемпионата мира. После прошлого мирового первенства Рикард покинул национальную команду и сосредоточился на клубной работе.
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