Зюзин: мой гол в плей-офф постоянно на арене «Сан-Хосе» показывают. Вошёл в историю

Бывший защитник «Сан-Хосе Шаркс» Андрей Зюзин поделился воспоминаниями о победном голе в ворота «Даллас Старз» в матче первого раунда плей-офф НХЛ-1998.
Видео победного гола Андрея Зюзина в овертайме четвёртого матча серии с «Далласом».
«Воспоминания шикарные. Такое запоминающееся событие, это не просто гол, а гол в овертайме матча плей-офф. Только начинал карьеру в НХЛ, и было чем-то невероятным – принести победу «Шаркс» в таком важном матче. Те чувства даже нельзя передать словами, это было грандиозно, дало мне определённый толчок. Переполненные трибуны радовались, ребята поздравляли. Эл Айэфрейти тогда сказал мне, что сейчас забью гол, — и в следующую же смену это происходит.
После матча ко мне подошла куча корреспондентов и с телевидения, и с радио, и со всего остального. Спрашивали, что чувствовал в тот момент. А я даже говорить не мог в тот момент. Во-первых, тогда еще не так хорошо говорил по-английски, да и просто не мог передать эмоции в тот момент. Все было написано у меня на лице. Я всё оставил в той игре и в том голе. Этот гол до сих пор постоянно показывают во время плей-офф на арене «Сан-Хосе». Вошёл в историю. Тогда команда была ещё молодая, в плей-офф мало играла, поэтому такие игры запоминаются», — цитирует Зюзина Sport24.
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