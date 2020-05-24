Мурылёв — о словах Еронко: рад, что у нас придумали систему и будут воплощать её в жизнь

Нападающий системы «Авангарда» и юниорской сборной России Артём Мурылёв оценил новую систему доводки игроков клуба до главной команды. Ранее ассистент генерального менеджера омского клуба Игорь Еронко заявил, что к сезону-2022/2023 в основе «Авангарда» должно быть 12–13 воспитанников.
«Рад, что у нас придумали такую систему и будут воплощать её в жизнь. Как по лесенке будешь двигаться к КХЛ: молодёжка — на первой ступеньке, вышка — на второй, ты уже играешь со взрослыми, тот хоккей ближе к КХЛ, а потом, когда готов, переходишь на третий уровень. У меня и так была цель после МХЛ попасть в вышку, а теперь эта команда ещё и у меня дома. В детстве всегда хотел сыграть за взрослый клуб при своих родителях, поэтому буду очень стараться, чтобы получить шанс.
Приложение, в котором игрок будет видеть все данные о себе? Это станет новшеством во всем хоккее. Конечно, будет проще работать над собой, когда перед глазами постоянно есть информация о своих недостатках и как над ними работать, в чем именно добавлять, чтобы стать лучше», — цитирует Мурылёва пресс-служба «Авангарда».
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