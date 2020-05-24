Брукс — о драфте: первые семь пиков должны достаться семи командам, не попавшим в плей-офф

Журналист «Нью-Йорк Пост» Ларри Брукс поделился мнением о ситуации с лотереей драфта НХЛ для тех семи команд, которые не примут участия в плей-офф. Это «Детройт Ред Уингз», «Оттава Сенаторз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Баффало Сэйбрз», «Анахайм Дакс», «Сан-Хосе Шаркс» и «Лос-Анджелес Кингз».



«НХЛ до сих пор не объявила о планах на драфт. Почти всеобщий отпор со стороны генеральных менеджеров против его проведения в июне, вероятно, означает, что его не будут проводить до завершения сезона. Помимо прочего это исключило бы вероятность, что победитель лотереи выиграет кубок пару месяцев спустя.



Если драфт будет проведен после окончания сезона, то у лиги нет оснований проектировать лотерею так, чтобы «Детройт» гарантированно получил первый или второй выбор, а «Оттава» гарантированно выбирала бы в первой тройке. Более того, нет никаких оснований лишать любую команду из этой семерки шансов на первый номер. Лига могла бы разработать взвешенную лотерею для этих семи команд, в которой каждая могла бы в итоге занять любой слот. То есть первые семь пиков должны быть гарантированы этим семи командам.



Были слухи, что НХЛ изучает возможность включения в лотерею восемь команд, проигравших в плей-ауте. Тогда там будет 15 команд, как и в прошлые годы, когда было три отдельные лотереи за три первых пика. Это могло бы стать некоторой страховкой для команд вроде «Питтсбурга» или «Эдмонтона», если они проиграют в плей-ауте, а также обеспечить беспроигрышный сценарий для «Рейнджерс» или «Аризоны».



Но вряд ли вознаграждение на драфте должно быть предназначено «Питтсбургу» (62,3% очков в регулярном чемпионате). Не нужно превращать драфт в страховочную сетку. Хотя неоднократно говорилось, что в пандемии нет ничего справедливого, лига изо всех сил стремится быть несправедливой по отношению к этим семи командам, так как отказывает им в исключительном праве на первые семь пиков», – написал Брукс в статье.

Аскаров — 9-й в общем рейтинге новичков перед драфтом НХЛ, Амиров — 17-й