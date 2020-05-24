43-летний экс-форвард «Авангарда» и «Торпедо» Беднарж намерен провести 27-й сезон в хоккее
Известный чешский нападающий Ярослав Беднарж не намерен завершать игровую карьеру в 43 года, сообщает sport.aktualne.cz. Хоккеист может продолжить карьеру в «Славии».
Последние два сезона возрастной нападающий провёл в клубе «Врцлаби», который выступает в одним из низших дивизионов чемпионата Чехии. В минувшем сезоне Беднарж забросил 24 шайбы и сделал 44 результативные передачи в 32 матчах регулярного чемпионата.
Беднарж известен игрой в чемпионате России и КХЛ. В Суперлиге Ярослав защищал цвета «Авангарда», а в КХЛ выступал за «Торпедо». В 2004 году в составе «ястребов» Беднарж стал чемпионом России. Участник двух чемпионатов мира. Следующий сезон может стать для Беднаржа 27-м в профессиональном хоккее.
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