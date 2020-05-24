Экс-форвард «Сибири» и ЦСКА Артём Ворошило стал игроком ЦСК ВВС
Нападающий Артём Ворошило подписал контракт с ЦСК ВВС, сообщается на официальном сайте самарского клуба Высшей хоккейной лиги.
31-летний воспитанник петрозаводской хоккейной школы провёл минувший сезон в «Хумо» из Ташкента. В 65 матчах Ворошило забросил 12 шайб и сделал 15 результативных передач.
За карьеру в КХЛ российский форвард защищал цвета таких клубов, как «Сибирь», ЦСКА и «Витязь». Подмосковный клуб, в составе которого Ворошило отыграл сезон-2017/2018, — последняя команда Артёма в КХЛ.
В общей сложности в активе Ворошило 329 матчей в лиге, в которых он набрал 46 (16+30) очков при показателе полезности "-33" и 176 штрафных минутах. В среднем Ворошило проводил на льду чуть больше 11 минут.
«Нефтехимик» продлил договор о сотрудничестве с клубом ВХЛ
- 24 мая 2020
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
13:58
-
13:36
-
13:20
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
11:44
-
11:30
-
11:01
-
10:39
-
10:20
-
10:05
-
09:45
-
09:26
-
09:14
-
09:00
-
07:00
-
06:22
-
00:41
-
00:17
- 23 мая 2020
-
23:42
-
23:00
-
22:35
-
22:13
-
21:32
-
21:22
-
20:52
-
20:32
-
20:21
-
20:16
Партнерский контент