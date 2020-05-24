Экс-форвард «Сибири» и ЦСКА Артём Ворошило стал игроком ЦСК ВВС

Нападающий Артём Ворошило подписал контракт с ЦСК ВВС, сообщается на официальном сайте самарского клуба Высшей хоккейной лиги.

31-летний воспитанник петрозаводской хоккейной школы провёл минувший сезон в «Хумо» из Ташкента. В 65 матчах Ворошило забросил 12 шайб и сделал 15 результативных передач.

За карьеру в КХЛ российский форвард защищал цвета таких клубов, как «Сибирь», ЦСКА и «Витязь». Подмосковный клуб, в составе которого Ворошило отыграл сезон-2017/2018, — последняя команда Артёма в КХЛ.

В общей сложности в активе Ворошило 329 матчей в лиге, в которых он набрал 46 (16+30) очков при показателе полезности "-33" и 176 штрафных минутах. В среднем Ворошило проводил на льду чуть больше 11 минут.