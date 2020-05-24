Воспитанник «Магнитки» Авраменко пополнил состав «Химика»
«Химик» подписал контракт с нападающим Ильёй Авраменко, сообщается на официальном сайте воскресенского клуба Высшей хоккейной лиги.
Илья – воспитанник магнитогорской школы хоккея. Выступал в МХЛ за «Стальных Лисов», в ВХЛ провёл три сезона в составе «Зауралья». В общей сложности за команду из Кургана провёл 131 матч. В минувшем сезоне в ВХЛ сыграл 29 матчей, набрал 23 (17+6) очка при показателе полезности "+10" и стал лучшим снайпером команды.
Авраменко имеет небольшой опыт выступления в КХЛ. В прошлом сезоне 21-летний форвард провёл девять матчей (один — в плей-офф) в составе магнитогорского «Металлурга», не набрав очков и заработав полезность "-4". Илья проводил на льду чуть менее девяти минут за матч.
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