Лучший бомбардир «Дизеля» Барулин перешёл в ЦСКА

«Дизель» и ЦСКА провели обмен, сообщается на официальном сайте клуба Высшей хоккейной лиги. В Москву отправляется нападающий Владислав Барулин, пензенцы получили денежную компенсацию.
За три сезона в составе «Дизеля» 23-летний форвард провёл 128 матчей, в которых набрал 80 (44+36) очков. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром клуба, набрав 42 очка.
«Безусловно, для нас это большая потеря. Но в то же время мы рады, что Влад смог так проявить себя в «Дизеле», что им заинтересовался такой серьёзный клуб. Эта ситуация — пример идеального сотрудничества хоккеиста и клуба. Когда мы подписывали новый контракт, Влад говорил, что хочет играть за «Дизель» так, чтобы команда КХЛ им не просто заинтересовалась, а была готова выплатить за него компенсацию, предусмотренную регламентом. Таким образом, даже уходя, игрок принёс пользу клубу. Благодарим Влада за время, проведённое в нашем клубе, желаем ему успехов в карьере и дальнейшего профессионального роста», — прокомментировал переход исполнительный директор «Дизеля» Владимир Романов.
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