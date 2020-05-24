«Этот парень пошумел бы как следует». «Ак Барс» собрал идеального нападающего
Пресс-служба казанского «Ак Барса» на своей странице в «Твиттере» составила портрет идеального нападающего по нескольким качествам.
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги был досрочно завершён из-за эпидемии коронавируса. По итогам регулярного чемпионата казанский клуб занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «барсы» со счётом 4-0 обыграли «Нефтехимик».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 5,4 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 340 тыс. смертей. Вылечилось более 2,2 млн человек.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Бурмистров: «Ак Барс» всегда был в приоритете — родная Казань, родной клуб и друзья
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