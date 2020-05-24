«В нашей стране пока побеждает сила». Экс-жена Зайцева поблагодарила Регину Тодоренко

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, поблагодарила телеведущую Регину Тодоренко за поддержку.

«Сейчас многие говорят о домашнем насилии как о проявлении физического воздействия на женщин. Но в нашей стране женщины и дети не защищены в принципе — ни от физического насилия, ни от морального. От женщины, у которой муж крадет детей, отворачиваются все: ей не помогут ни полиция, ни опека, ни суды, ни приставы. Ко мне в комментарии периодически приходят такие жертвы насилия, которые советуют мне идти и умолять на коленях Никиту и свекровь дать мне увидеться с детьми.

Ещё с прошлого лета я пишу ему каждый день сообщения, пытаюсь вежливо договориться, в который раз отказываясь от всего материального, лишь бы не нанести травму малышкам, но, увы, та сторона движения навстречу не делает. И каким же больным должно быть общество, если люди на полном серьёзе предлагают пострадавшей стороне идти умолять насильника прекратить делать то, что он делает. В нашей стране пока побеждает сила, но это больная страна и больные законы. Надеюсь, всё будет меняться к лучшему. В том числе нашими общими усилиями. Маленькими шагами.

Спасибо огромное Регине Тодоренко за поддержку в этой ситуации! Действительно, это уже не просто «семейный конфликт», а вопиющее ущемление прав детей и женщин и ужасающее бездействие органов, поддерживающее тем самым возможность любого проявления насилия в нашей стране», — написала Маргарита в своём «инстаграме».