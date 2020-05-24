Горшков: прошлый сезон показал, что «Амур» может играть в плей-офф

Нападающий «Амура» Александр Горшков прокомментировал продление контракта с хабаровским клубом.

«Были предложения из других клубов. Но новый контракт с «Амуром» — более привлекательный для меня. Одним из важных аргументов в пользу хабаровской команды стало подписание новых контрактов со всем тренерским штабом, в частности, с главным тренером — Александром Гулявцевым, а также сохранения костяка команды. У нас сложился отличный коллектив. Про атмосферу в команде и говорить не стоит, думаю, многие болельщики это сами чувствовали.

Чего ожидаю от следующего сезона? Прошлый год показал, что мы можем играть в плей-офф. Сейчас важно закрыть недостающие позиции, сохранить игроков, хорошо потренироваться летом», — приводит слова Горшкова пресс-служба «Амура».

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Горшков принял участие в 59 матчах, записав на свой счёт 23 (14+9) балла при показателе полезности "+4" и 17 минутах штрафного времени. Нападающий проводил на площадке 14 минут и 46 секунд за матч.