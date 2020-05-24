Форвард «Омских ястребов» показал эффектный трюк с шайбой. Видео

Пресс-служба клуба Молодёжной хоккейной лиги «Омские ястребы» показала, как нападающий клуба Данила Дудин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист исполнил на тренировке эффектный трюк с шайбой.
Видео также можно посмотреть в «Инстаграме».
Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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