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Форвард «Омских ястребов» показал эффектный трюк с шайбой. Видео

Форвард «Омских ястребов» показал эффектный трюк с шайбой. Видео
Хоккей / МХЛ 0

Пресс-служба клуба Молодёжной хоккейной лиги «Омские ястребы» показала, как нападающий клуба Данила Дудин поддерживает форму в условиях карантина из-за угрозы распространения коронавируса. Хоккеист исполнил на тренировке эффектный трюк с шайбой.

Видео также можно посмотреть в «Инстаграме».

Напомним, Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

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