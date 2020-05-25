Турбин: были другие предложения, но я сделал выбор в пользу «Амура»

Защитник «Амура» Павел Турбин прокомментировал продление контракта с хабаровским клубом.

«Почему процесс затянулся? Меня никто не торопил, нужно было всё взвесить и спокойно принять решение. Несмотря на то, что были другие предложения, сделал выбор в пользу «Амура».

Почему? Я считаю, мы провели хороший, конкурентный сезон, борьба за плей-офф была отчаянной. Осталось чувство недосказанности, есть отличная мотивация. Очень важно, что весной руководству «Амура» удалось сохранить костяк команды и тренерский штаб. В клубе активно идёт селекция, это тоже было фактором для принятия решения.

Какие ещё варианты возникли на рынке? Скажем так, из Восточной конференции. Может, и не стал бы их рассматривать, если бы не небольшая усталость от перелётов. Но мне очень нравится в Хабаровске, здесь мой второй дом после родного Омска, поэтому предпочёл остаться в «Амуре» и провести здесь четвёртый сезон», — приводит слова Турбина Russia-Hockey.ru.