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Кучерявенко: рад, что на меня обратил внимание такой амбициозный клуб, как «Нефтехимик»

Кучерявенко: рад, что на меня обратил внимание такой амбициозный клуб, как «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Нефтехимика» Александр Кучерявенко поделился впечатлениями от подписания контракта с нижнекамским клубом.

«Очень рад, что такая амбициозная команда обратила на меня внимание. Знаю, что в «Нефтехимике» играет много своих молодых воспитанников. Очень интересно будет с ними играть, и в этом плане, думаю, мой опыт будет востребован. Поэтому переход воспринял позитивно, настроение отличное. С нетерпением жду начала предсезонки, знакомства с тренерским штабом, персоналом и партнерами по команде. Готовлюсь к большой и напряжённой работе.

В клубе знаком с Константином Барулиным – в свое время вместе играли в «Спартаке». Заочно знаю Андрея Костицына, так как играл с его младшим братом Сергеем в «Руси» в Москве. А с остальными ребятами познакомимся в ходе предсезонных сборов», — цитирует форварда официальный сайт «Нефтехимика».

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