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Премьер-министр Альберты: Эдмонтон — самое безопасное место для НХЛ на континенте

Премьер-министр Альберты: Эдмонтон — самое безопасное место для НХЛ на континенте
Хоккей / НХЛ 0

Премьер-министр канадской провинции Альберта Джейсон Кенни призвал Национальную хоккейную лигу доиграть сезоне-2019/2020 в Эдмонтоне.

«Эдмонтон — самое безопасное место для НХЛ на континенте. Пандемия коронавируса не достигла у нас серьёзного пика, и сейчас у нас едва ли не самый низкий уровнь заболеваемости в Северной Америке. В Эдмонтоне — одна из лучших арен в НХЛ, совсем рядом находится отель, который сможет вместить всех желающих.

Плей-офф НХЛ в Эдмонтоне стал бы отличным событием для нашей провинции. Пандемия постепенно заканчивается, нужно срочно запускать свою туристическую индустрию. Для этого не будет лучшего повода, чем проведение розыгрыша Кубка Стэнли в Альберте», — цитирует чиновника Canoe.com.

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