Источник: форвард «Детройта» Тимашов отказался от перехода в рижское «Динамо»

Нападающий системы клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Дмитрий Тимашов отказался от перехода в рижское «Динамо», сообщает Detroit News со ссылкой на представителей хоккеиста.



Сезон-2019/2020 23-летний Тимашов начинал в «Торонто Мэйпл Лифс», откуда его 24 февраля забрал «Детройт». Всего в регулярном чемпионате НХЛ нападающий принял участие в 44 матчах, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при показателе полезности "+1" и 16 минутах штрафного времени. В «Детройте» Тимашов проводил на площадке 11 минут и 54 секунды за матч.



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» заняло 11-ю строчку в Западной конференции, обойдя только минское «Динамо».