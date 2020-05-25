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Турбин: обмен Плотникова в «Амур» порадовал, это увеличивает интерес к клубу

Турбин: обмен Плотникова в «Амур» порадовал, это увеличивает интерес к клубу
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Амура» Павел Турбин прокомментировал переход в хабаровкую команду нападающего Сергея Плотникова.

«Удивил ли обмен Плотникова в „Амур“? Правильнее сказать — порадовал. Плотников — воспитанник Хабаровска, на Дальнем Востоке все его знают. По слухам, его могут скоро вновь обменять? Да, но на данном этапе он — наш одноклубник, лидер „Амура“. Это только увеличивает интерес к клубу.

Мы с Сергеем ровесники, насколько помню, в детских командах часто встречались в соревнованиях региона „Сибирь — Дальний Восток“. Он играл за Хабаровск, я — за Омск.

Когда лечу в Хабаровск? С клубом контакт поддерживаю, но пока точной даты нет. Это игроков НХЛ, слышал, со дня на день могут вызвать в лагеря, а в КХЛ ещё пик отпусков», — цитирует игрока Russia-Hockey.

Покотило: на данный момент Плотников является игроком «Амура», идёт диалог
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