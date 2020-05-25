Хабибулин: порой Сорокин откровенно скучал в КХЛ. Для него всё как на замедленном повторе

Известный вратарь Николай Хабибулин поделился о перспективах голкипера Ильи Сорокина, который решил перебраться в Национальную хоккейную лигу.



«Много наблюдал за Сорокиным. Лично мне было очевидно, что в некоторых матчах Илья откровенно скучает. Реально складывалось ощущение, что для него всё происходит словно на замедленном повторе. Парень перерос уровень КХЛ, пришло время попробовать ему силы за океаном. Возможно, потребуется какое-то время на адаптацию: сами понимаете — язык, размеры площадки, скорость игры. То, что в „Айлендерс“ играет Семён Варламов, который в НХЛ уже давно, — это плюс. Семен должен помочь. Два русских вратаря в одной команде — ничего страшного. В том же „Нэшвилле“ — два финских голкипера, и нормально. Помню, когда-то мы со Шталенковым в одной команде были. Сейчас в НХЛ к этому спокойно относятся», — цитирует Хабибулина «Российская газета».

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