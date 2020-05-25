«Чувствую, что хочу и могу». 38-летний Матерухин не хочет завершать игровую карьеру

Известный нападающий Александр Матерухин признался, что пока не хочет завершить игровую карьеру.



«Я чувствую себя отлично и не ощущаю, что всё, хватит. Тем более если есть предложения, то почему бы и нет? Как закончит Максим Слыш, тогда и я уйду на покой? Не знаю, как насчёт Макса Слыша, а я чувствую, что ещё хочу и могу. Поэтому не вижу причин завершать карьеру», — приводит слова Матерухина «Белорусский хоккей».



В сезоне-2019/2020 38-летний Матерухин выступал за белорусский «Могилёв», а также за украинские клубы «Донбасс» и «Днепр». Всего в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги сезона-2019/2020 ветеран провёл 32 матча, записав на свой счёт 31 (10+21) балл. В двух матчах плей-офф форвард забил четыре гола.