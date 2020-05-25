Плющев: Лямся знает уровень Гранлунда, этот возможный трансфер «Салавата» логичен

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное приобретение «Салаватом Юлаевым» финского нападающего клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Маркуса Гранлунда.



«Что касается возможного приобретения Маркуса Гранлунда, то тренер Томи Лямся знает его уровень. Наверное, ему комфортно работать с теми людьми, которые должны прийти в команду, и он быстро найдёт с ними контакт. Соответственно он будет требовать от них того же результата, который от него требует руководство.



Если смотреть со стороны главного тренера, то здесь всё логично. То, что финны хорошо проявляют себя в КХЛ, говорит о том, что у этих игроков высокий международный рейтинг. Финнов в НХЛ намного больше, чем российских хоккеистов, а сборная Финляндии в последнее время добивалась больших результатов. Игроки из этой страны, как правило, сильные и обученные. То, что им здесь предоставляют возможность себя реализовывать, их удовлетворяет», — сказал Плющев в интервью «Чемпионату».