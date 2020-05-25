Источник: «Ак Барс» расторгнет контракты с Санниковым и Галузиным
Казанский «Ак Барс» в ближайшее время расторгнет контракты с нападающими Степаном Санниковым и Владимиром Галузиным, информирует «Спорт Бизнес Online». Контракты обоих хоккеистов с казанским клубом рассчитаны до конца сезона-2020/2021.
29-летний Санников сезон-2019/2020 начинал в ярославском «Локомотиве», откуда его обменяли в «Ак Барс». Всего в прошедшем регулярном чемпионате нападающий принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт 9 (4+5) очков при показателе полезности "-9" и 16 минутах штрафного времени. В «Ак Барс» Санников проводил на льду 11 минут за матч.
Галузина в прошедшем сезоне выступал за «Металлург» и «Ак Барс». В 30 матчах регулярного чемпионата 31-летний нападающий забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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