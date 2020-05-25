Хабибулин — об МЧМ-2020: старался быть спокойным, но иногда ноги реально дрожали

Известный голкипер Николай Хабибулин поделился воспоминаниями об МЧМ-2020, где он работал в тренерском штабе сборной России.
«Это колоссальный опыт. Одно дело сидеть на трибуне и что-то там подсказывать, и совсем другое, когда ты сам принимаешь какие-то решения. Абсолютно разные вещи. А если ещё учесть, что турнир довольно быстрый и ответственность огромная… Многое для себя почерпнул: кого лучше ставить на ворота в той или иной ситуации, когда лучше человека поменять. Есть масса вещей, которые невозможно понять, пока через это не пройдешь. На некоторых матчах старался быть спокойным — я ж не могу показать, что волнуюсь, — а сам стою, ноги реально дрожат. Блин, думаю, да что такое. Даже не представлял, что со мной так может быть. Надеюсь, что в следующем году уже спокойнее будет», — цитирует Хабибулина «Российская газета».
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