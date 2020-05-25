Челиос: опыт жизни на чемоданах не самый плохой в жизни. «Куньлунь» отлично отработал

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос поделился мнением о ситуации, когда из-за коронавируса клубу пришлось отыграть на выезда почти полтора месяца.



«В середине января летели на выезд, и нас предупредили, что возвращение в Китай будет проблематичным. Мы собирали вещи на двух-трёхнедельный выезд, рассчитывая вернуться, но ситуация с коронавирусом обострилась. Пришлось провести на выезде больше месяца. Не уверен, что это многое поменяло, ребята и так жили в основном в отелях. Но теперь мы познали, что такое жить на чемоданах. Это не было самым плохим опытом в жизни. Свои вещи из квартир в Китае мы получили спустя полтора месяц после возвращения домой, клуб проделал отличную работу.



Большая домашняя площадка „Куньлуня“? К счастью, тренировочный сбор был продолжительным, мы работали на самом большом льду в мире! Вообще, проблема преувеличена. Это нападающим надо приспосабливаться к такой площадке, защитник же сразу понимает, что нужно просто не подпускать нападающих к воротам — им тяжелее будет вас обыгрывать, поймать на силовой приём. Тренер по защите Стив Каспер задал правильное направление, потом нас бросили в огонь, и мы быстро всему научились», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.