«Хорошо знакомые мне специалисты». Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, что полностью сформировал свой штаб на сезон-2020/2021.
«В тренерский штаб «Трактора» вошли специалисты, хорошо знакомые мне по прошлой работе в Челябинске. Равиль Гусманов – максимально командный профессионал своего дела, человек, не нуждающийся в представлении. Он будет курировать игру «Трактора» в большинстве и вместе с Максимом Смельницким работать с игроками атаки. Смельницкого я знаю ещё со времён «Белых Медведей». Это ответственный специалист, способный с отличным КПД выполнять поставленные задачи. Алексей Чикалин возьмёт на себя функционал по игре в обороне. Финский наставник Симо Вехвилайнен, здорово проявивший себя в «Витязе» и выведший на новый уровень голкипера Александра Самонова, займется работой с вратарями. Также в штабе остаются видеотренер Владимир Гапонов и специалист по ОФП? Вадим Гудзик», — цитирует Гатиятулина телеграм-канал «Трактора».
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