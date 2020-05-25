Д. Челиос: купите Бартли бутылку вина, и он прожжужит вам все уши о недвижимости

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса.



«Для меня не многое изменилось, так как летом я почти не катаюсь. Всегда давал телу возможность отдохнуть и набраться сил. Сейчас дома в Калифорнии, где есть возможность заняться сёрфингом или покататься на велосипеде. Поддерживать себя здесь гораздо проще, чем в Чикаго.



В прошлом сезоне я прочёл много книг о недвижимости. И всё из-за Виктора Бартли. Купите ему бутылку вина — и он вам все уши прожужжит о недвижимости. Его советы были полезны, в длинных поездках удалось узнать много нового. Самое смешное, что он купил себе дом в пяти минутах от меня! Он помог мне в сезоне, и сейчас я погрузился в подкасты и книги о недвижимости, впервые в жизни. Рад, что это случилось», — цитирует Челиоса официальный сайт КХЛ.