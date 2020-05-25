Игроков НХЛ могут обязать носить защитные маски после возобновления сезона

Национальная хоккейная лига и ассоциация игроков продолжают разрабатывать план безопасного возобновления сезона, сообщает известный североамериканский обозреватель телекомпании TSN Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

По данным источника, после того как сезон НХЛ возобновится, игроков могут обязать носить лицевые маски на территории клуба. При этом хоккеисты не обязаны будут носить маски во время тренировок и игр.

На данный момент сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 340 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 млн человек.