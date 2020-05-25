Панарин: моя первая зарплата — 9 тысяч рублей

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своей первой зарплате хоккеиста.

«Девять тысяч рублей во второй команде заработал. Банковскую карту ещё не сделали, дали наличностью небольшими купюрами. Казалось, что у меня тысяч сто! Сел, посчитал, разложил «по полочкам». Получается, чтобы хватило до следующей получки, мог тратить максимум по 300 рублей в день. Но жил на базе, поэтому расходов особых не было — в конце месяца осталось целых 5 тысяч. Стал думать: я же так накопить могу! Зато вторую получку истратил за две недели.

После молодёжного чемпионата мира мне здорово подняли зарплату. Я легко отношусь к деньгам: есть — круто, нет — ничего страшного. Когда начали платить по 100 тысяч в месяц, перестал думать о деньгах», — приводит слова Панарина «Реальное время».