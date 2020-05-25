Панарин — об уходе из СКА: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как перешёл в «Чикаго Блэкхоукс» из петербургского СКА в 2015 году. По его словам, российский клуб предлагал ему в разы больше по сравнению с контрактом новичка в НХЛ ($ 925 тыс. в год).
«Раза в четыре больше. Но я же не за деньгами поехал. Конечно, деньги ценю, однако они не на первом месте. Чтобы сидеть, считать и гордиться — вот я такой! — не про меня. Даже некорректно сравнивать: на одной чаше весов были деньги, на другой — НХЛ. К тому времени ставил себе задачу войти в мировой топ хоккеистов. А без игры в НХЛ — лучшей лиге мира — её не решить», — приводит слова Панарина «Реальное время».
Панарин летом 2019 года подписал с «Рейнджерс» контракт на семь лет со среднегодовой зарплатой $ 11,6 млн. До этого он выступал в НХЛ за «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс». В нынешнем сезоне на счету россиянина 95 (32+63) очков в 69 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров лиги.
- 25 мая 2020
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