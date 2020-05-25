Жена Малкина показала стильный наряд для выхода в свет после снятия карантина

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Она показала наряд для выхода в свет после снятия карантина в Майами.
«Хорошие новости! Жизнь начинает возвращаться в привычный темп… Оживляются пляжи и парки, на днях в Майами открыли некоторые бутики и рестораны, уже можно посидеть в культовом «carpaccio» или «makoto». Столики, конечно, поредели — всех гостей сажают через стол на безопасном расстоянии друг от друга, официанты в перчатках и масках, но всё это такие мелочи по сравнению с удовольствием, которое ты получаешь от «светской» атмосферы и выхода в люди. Укладка, шпильки, любимая футболка, как вам?» — подписала запись Кастерова.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Ранее Евгений Малкин попробовал себя в баскетболе.
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