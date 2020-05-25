«Мне хорошо, а Малычу отлично». Губерниев отреагировал на новое фото Кастеровой

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала наряд для выхода в свет после снятия карантина в Майами, попросив подписчиков своего «инстаграма» оценить её стиль.
Это не ушло от внимания известного комментатора Дмитрия Губерниева, который оставил под постом комментарий.
«Мне хорошо, а Малычу отлично», — написал Губерниев.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
Ранее Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч.
- 25 мая 2020
-
20:46
-
20:15
-
20:00
-
19:37
-
19:04
-
18:50
-
18:30
-
18:10
-
17:52
-
17:30
-
16:44
-
16:26
-
15:56
-
15:31
-
15:01
-
14:55
-
14:38
-
14:06
-
13:45
-
13:28
-
13:25
-
13:12
-
12:59
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
11:56
-
11:43
-
11:26
-
10:58
-
10:38
-
10:14
-
09:50
-
09:34
-
09:08