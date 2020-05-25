«Мне хорошо, а Малычу отлично». Губерниев отреагировал на новое фото Кастеровой

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала наряд для выхода в свет после снятия карантина в Майами, попросив подписчиков своего «инстаграма» оценить её стиль.

Это не ушло от внимания известного комментатора Дмитрия Губерниева, который оставил под постом комментарий.

«Мне хорошо, а Малычу отлично», — написал Губерниев.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч.