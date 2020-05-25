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«Мне хорошо, а Малычу отлично». Губерниев отреагировал на новое фото Кастеровой

«Мне хорошо, а Малычу отлично». Губерниев отреагировал на новое фото Кастеровой
Хоккей / НХЛ 0

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, показала наряд для выхода в свет после снятия карантина в Майами, попросив подписчиков своего «инстаграма» оценить её стиль.

Это не ушло от внимания известного комментатора Дмитрия Губерниева, который оставил под постом комментарий.

«Мне хорошо, а Малычу отлично», — написал Губерниев.

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.

Ранее Малкин попробовал покрутить на пальце баскетбольный мяч.

Жена Малкина показала стильный наряд для выхода в свет после снятия карантина
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