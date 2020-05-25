Форвард «Колорадо» Каменев переболел пневмонией с признаками коронавируса

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Владислав Каменев переболел пневмонией с признаками коронавируса, а сейчас находится в больнице с аппендицитом.
«У сына было воспаление лёгких. Конечно, в нынешней ситуации ему сразу сделали тест на коронавирус, и первый оказался положительным. Он отлежал в больнице две недели, при этом все остальные тесты были отрицательными. У всей семьи, с кем он всю неделю был дома в контакте, тесты показали тоже отрицательный результат, никаких симптомов ни у кого из нас нет. Склоняюсь к тому, что у него было обычное воспаление лёгких, в коронавирус я не верю», — приводит слова отца хоккеиста РИА «Новости».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.
- 25 мая 2020
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