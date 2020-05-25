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Клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры в начале июня

Клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры в начале июня
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига выпустила медицинский протокол о втором этапе возобновления сезона. Согласно документу, хоккеистам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в группах не более шести человек.

Отмечается, что тренировочная деятельность будет разрешена только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения разрешили такие собрания. Лига планирует начать переход ко второму этапу в начале июня, но точная дата ещё не определена.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 340 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 млн человек.

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