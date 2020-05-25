Клубам НХЛ разрешили открыть тренировочные центры в начале июня

Национальная хоккейная лига выпустила медицинский протокол о втором этапе возобновления сезона. Согласно документу, хоккеистам будет разрешено вернуться в тренировочные центры на добровольной основе для проведения индивидуальных занятий в группах не более шести человек.
Отмечается, что тренировочная деятельность будет разрешена только в тех штатах, где соответствующие органы здравоохранения разрешили такие собрания. Лига планирует начать переход ко второму этапу в начале июня, но точная дата ещё не определена.
Сезон в НХЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 5,5 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 340 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 2,3 млн человек.
- 25 мая 2020
-
21:51
-
21:41
-
21:03
-
20:46
-
20:15
-
20:00
-
19:37
-
19:04
-
18:50
-
18:30
-
18:10
-
17:52
-
17:30
-
16:44
-
16:26
-
15:56
-
15:31
-
15:01
-
14:55
-
14:38
-
14:06
-
13:45
-
13:28
-
13:25
-
13:12
-
12:59
-
12:36
-
12:26
-
12:19
-
11:56
-
11:43
-
11:26
-
10:58
-
10:38
-
10:14