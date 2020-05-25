Бывший тафгай «Витязя» и «Барыса» Грэттон стал тренером

Бывший тафгай «Витязя» и «Барыса» Джош Грэттон завершил спортивную карьеру и вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Коллингвуд Блюз» (OJHL), сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».
В КХЛ канадский форвард выступал за «Витязь» и «Барыс», сыграв в общей сложности 81 матч и набрав 20 (9+11) очков при 385 минутах штрафа. В 86 матчах в НХЛ на счету хоккеиста 6 (3+3) очков и 294 минуты штрафа.
Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда из-за коронавируса. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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